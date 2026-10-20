Уиткофф прибыл в Норвегию на переговоры с Зеленским
Новости — Вторник, 20 октября 2026, 12:55 —
Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK, пишет "Европейская правда".
Уиткофф приземлился в аэропорту Осло незадолго до полудня во вторник. Он вышел из самолета по красной дорожке.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил ранее, что Украина обратилась с просьбой, чтобы специальные посланники Трампа по вопросам мира Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединились к встречам в Осло по урегулированию российско-украинской войны.
Кушнер будет участвовать в переговорах удаленно. Ранее СМИ сообщали, что зять президента Трампа заболел.
"Цель заключается в том, чтобы перевести дипломатическую работу в более конструктивное русло", – прокомментировал переговоры норвежский премьер.
Администрация президента Финляндии также подтвердила, что финский лидер Александр Стубб прибудет в Норвегию.
Норвежское правительство также сообщило, что Зеленский во вторник, 20 октября, посетит Норвегию.