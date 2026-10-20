Уиткофф прибыл в Норвегию на переговоры с Зеленским

Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK, пишет "Европейская правда".

Уиткофф приземлился в аэропорту Осло незадолго до полудня во вторник. Он вышел из самолета по красной дорожке.

фото: NRK

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил ранее, что Украина обратилась с просьбой, чтобы специальные посланники Трампа по вопросам мира Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединились к встречам в Осло по урегулированию российско-украинской войны.

Кушнер будет участвовать в переговорах удаленно. Ранее СМИ сообщали, что зять президента Трампа заболел.

"Цель заключается в том, чтобы перевести дипломатическую работу в более конструктивное русло", – прокомментировал переговоры норвежский премьер.

Администрация президента Финляндии также подтвердила, что финский лидер Александр Стубб прибудет в Норвегию.

Норвежское правительство также сообщило, что Зеленский во вторник, 20 октября, посетит Норвегию.