СМИ: Уиткофф планирует встретиться с Зеленским в Норвегии, чтобы обсудить прекращение войны

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен посетить Норвегию на этой неделе для участия в очередном раунде переговоров о прекращении войны в Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Источники издания сообщили, что во встречах примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Еще один источник сообщил, что зять Трампа Джаред Кушнер, который должен был участвовать в переговорах, заболел и присоединится к ним в виртуальном режиме.

Ожидается, что в обсуждениях в Осло примут участие Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, представители E4 – в состав которой входят Великобритания, Франция, Германия и Польша, – Европейского Союза и НАТО.

Уиткофф также намерен поехать в Россию, чтобы встретиться с правителем Владимиром Путиным, сообщает издание. Переговоры в России будут сосредоточены на ряде тем, связанных с Украиной, а также на освобождении американского гражданина Стивена Хаббарда, который был заключен в России в 2022 году.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, отметили, что график является предварительным и может измениться. Ранее в понедельник Зеленский заявил, что украинские и американские переговорщики могут встретиться в Норвегии в ближайшие дни.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не хочет заканчивать войну, а Украина лежит в руинах.