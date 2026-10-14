Российский дрон залетел в Румынию

В среду российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии, после чего вернулся в Украину, где был сбит ПВО.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Румынии, передает "Европейская правда".

В среду, 14 октября, утром система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала новую воздушную цель, которая перемещалась вблизи границы с Румынией.

На востоке и севере района Тулча в 10:19 жителям было отправлено уведомление RO-Alert.

Два самолета F-16 румынских ВВС с 86-й авиабазы "Борча" поднялись в воздух.

"Цель в течение короткого времени находилась в национальном воздушном пространстве, в восточной части населенного пункта Сулина, над Черным морем, после чего вошла в воздушное пространство Украины, где была сбита украинской противовоздушной обороной", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога была отменена в 11:22.

Это уже второй инцидент за этот день. Утром в среду, 14 октября, румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила три воздушные цели, перемещавшиеся вблизи Вилкового на территории Украины, недалеко от границы с Румынией.

В ночь с 5 на 6 октября Румыния поднимала в воздух авиацию союзников для мониторинга двух целей, которые двигались вдоль границы с Украиной.

Как сообщалось, в ночь на 2 октября Румыния зафиксировала падение вероятного дрона на территории страны на фоне российских атак по украинским регионам.