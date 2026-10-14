Румыния подняла авиацию из-за трёх воздушных объектов у границы

Утром в среду, 14 октября, румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушные цели, перемещавшиеся вблизи Вилково на территории Украины, недалеко от границы с Румынией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Румынии в Х.

Национальный военный командный центр проинформировал Главное управление по чрезвычайным ситуациям с целью принятия мер по оповещению населения на севере уезда Тулча. В 6:39 было отправлено сообщение RO-Alert.

В воздух поднялись два самолета F-16 ВВС Румынии и один вертолёт IAR-330 SOCAT.

Согласно данным, предоставленным системами радиолокационного наблюдения, эти три воздушные цели не вторглись в воздушное пространство Румынии.

В ночь с 5 на 6 октября Румыния поднимала в воздух авиацию союзников для мониторинга двух целей, которые двигались вдоль границы с Украиной.

Как сообщалось, в ночь на 2 октября Румыния зафиксировала падение вероятного дрона на территории страны на фоне российских атак по украинским регионам.

29 сентября Министерство обороны страны получило сообщение об обнаружении обломков объекта, которые упали в уезде Брейла.