Сикорский хочет объявить персоной нон грата львовского депутата – автора идеи о годе УПА

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал распоряжение о внесении в список нежелательных лиц председателя комитета по вопросам культуры Львовского областного совета Святослава Шереметы, который предложил объявить 2027 год во Львовской области годом УПА.

Об этом Сикорский написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича" на сессии 20 октября.

"Я подписал ходатайство о внесении в список нежелательных лиц в Республике Польша депутата Львовского областного совета С. Шереметы – реконструктора "Галичины" Ваффен-СС, автора идеи провозглашения 2027 года годом Р. Шухевича, командира УПА, который отдавал приказы о выселении и убийстве поляков", – написал глава МИД.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что 2027 год, объявленный годом УПА во Львовской области, наносит ущерб отношениям двух стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал решение Львовского областного совета объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича".