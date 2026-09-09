В Британии за два дня из-за технических сбоев отменили более 2 тысяч рейсов

В Великобритании количество отмененных авиарейсов в результате технического сбоя в системе управления воздушным движением Nats превысило 2 тысячи.

Об этом сообщила авиационная аналитическая компания Cirium, которую цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, во вторник, 8 сентября, проблемы затронули более 1700 рейсов. Из 5800 запланированных рейсов 30,10% были отменены или не состоялись.

В среду, 9 сентября, уже отменили 291 рейс, что составляет около 5% от запланированных 5 869 рейсов. В обычный день этот показатель составляет 1–2%.

Таким образом, общее количество отмененных авиарейсов в результате технического сбоя в системе управления воздушным движением Nats превысило 2 тысячи.

Напомним, 19 июля в Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением заявили о невозможности выполнения взлетов самолетов в некоторых аэропортах.

До этого работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой. После этого в правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.