Норвегию охватил масштабный технический сбой: по всей стране останавливались поезда
В Норвегии в четверг в результате масштабного сбоя в работе телекоммуникационных сетей было приостановлено движение всех поездов и нарушен доступ к горячим линиям экстренных служб.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.
Как отмечается, с 15:00 движение поездов по всей стране было приостановлено. Согласно информации на сайте компании Vy, причиной стал сбой в системе связи.
Компания Bane Nor подтвердила, что остановка движения поездов была вызвана проблемами с телекоммуникационной компанией Telenor.
"Поскольку наша железнодорожная компания не может связаться с экстренными службами, было принято решение приостановить движение всех поездов в стране до дальнейшего уведомления. Это делается из соображений безопасности на случай серьезного инцидента", – говорилось в электронном письме представителя компании.
В норвежской полиции сообщали, что из-за проблем с телекоммуникационной сетью у граждан могут возникнуть трудности с обращением в полицию по экстренным номерам.
Пока связь со службами экстренной помощи остается нарушенной, полиция пытается усилить своё присутствие на улицах с помощью дополнительных патрулей.
Проблемы коснулись номера телефона службы экстренной медицинской помощи.
В компании Telenor отрицают, что причиной технического сбоя стала диверсия.
По данным Telenor, в четверг после обеда у компании возникли проблемы с голосовой связью в мобильной сети.
Сбой произошел в 15:15, что привело к срыву некоторых звонков между абонентами Telenor, а также некоторых звонков к другим мобильным операторам и от них.
По состоянию на вечер четверга в компании сообщили, что технические проблемы устранены. Звонки между абонентами Telenor, звонки на других мобильных операторов и с них, SMS и мобильный интернет работают в обычном режиме.
Компания продолжает работать над установлением причины проблем.
Поезда в Норвегии также возобновили движение в обычном режиме.
Telenor – ведущий телекоммуникационный оператор Норвегии, который управляет сетями мобильной и фиксированной связи, а также обеспечивает инфраструктуру цифровой связи и сигнализации для государственных учреждений, служб экстренной помощи и железнодорожной сети страны.
Недавно в Великобритании отменили 2 тысячи авиарейсов из-за сбоя в работе программного обеспечения, что обошлось авиакомпаниям в миллионы фунтов, поскольку им пришлось срочно возвращать экипажи и самолеты на базы и возмещать средства пассажирам.
21 сентября в нескольких британских аэропортах произошли задержки рейсов из-за сбоя в работе системы управления воздушным движением.