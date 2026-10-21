Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский назвал социальные сети "молчаливыми союзниками" России в цифровой войне, пригрозив им штрафами за игнорирование требований польского правительства.

Заявление польского министра приводит Reuters, пишет "Европейская правда".

Критика Гавковского прозвучала после того, как данные польского Национального научно-исследовательского института NASK показали, что платформы приняли меры в отношении менее чем четверти из более чем 65 тысяч сообщений о фейковых аккаунтах и дезинформации, которые институт направил им в первом полугодии 2026 года.

Discord, Google, Meta, X, Telegram и TikTok не сразу ответили на запросы о комментариях.

"Продолжается цифровая война с Россией, и в рамках этой цифровой войны существует фронт дезинформации. На этом фронте дезинформации есть молчаливый союзник российских ботов и кремлевского Главного управления Генерального штаба ВС: социальные сети", – сказал польский министр.

"Социальные сети ничего не предпринимают по этому поводу", – добавил он во время пресс-конференции.

Данные NASK показали, что из всех заявленных случаев дезинформации и фейковых аккаунтов социальные сети удалили 7% и провели модерацию более 17%.

"Эти данные указывают не просто на бездействие, а на сознательные действия платформ, которые извлекают прибыль из дезинформации, используют её и рассматривают как источник своих доходов", – сказал Гавковский.

Министр цифровизации Польши выдвинул требование к платформам о создании эффективных польскоязычных команд по модерации контента, которые бы поддерживали прямую связь в режиме реального времени с соответствующими органами, сообщающими о таком контенте.

Он также требует ликвидации так называемых фиктивных процедур обжалования, немедленного удаления любых выявленных сетей ботов и сокращения времени реагирования на все подобные сообщения.

"Кроме того, я четко дал понять, что любой государственный запрос, который эти платформы оставят невыполненным, повлечет за собой процедуру наложения на них финансовых санкций", – отметил Гавковский.

Ранее Гавковский вызвал в Министерство цифровых дел Польши интернет-компании, в частности Google и Meta, требуя от них принять дополнительные меры для сдерживания распространения контента, призывающего к насилию, после серии нападений с применением холодного оружия в школах.

В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск подписал распоряжение о создании Центра по борьбе с дезинформацией.