В Польше создают Центр по борьбе с дезинформацией

В правительстве Польши объявили, что премьер-министр Дональд Туск подписал распоряжение о создании Центра по борьбе с дезинформацией.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровизации РП Кшиштоф Гавковский во время VIII Форума по кибербезопасности в Варшаве, слова которого цитирует "Укринформ", пишет "Европейская правда".

По словам Гавковского, это будет единый государственный центр по противодействию дезинформации.

"Польша станет первой страной в Европе, которая создаст единый центр по борьбе с дезинформацией", – заявил министр.

Он подчеркнул, что дезинформация, в частности та, которую распространяют Россия и Беларусь, постоянно нарастает и используется для дестабилизации ситуации в Польше.

"Поэтому мы хотим не только реагировать на неё на законодательном уровне, но и эффективно противодействовать ей оперативно", – отметил Гавковский.

По его словам, новый центр будет поддерживать польское государство в борьбе с дезинформацией и разрабатывать стратегические рамки противодействия таким кампаниям.

Гавковский сообщил, что весь процесс создания центра координировал заместитель министра цифровизации Павел Ольшевский, ответственный за сферу кибербезопасности.

Решение о создании Центра по борьбе с дезинформацией премьер-министр Польши подписал 29 сентября. Документ вступил в силу 30 сентября.

Напомним, в конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство рассматривает дезинформацию как угрозу национальной безопасности.

Между тем директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия уже готовится вмешаться в следующие выборы в стране.