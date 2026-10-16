Польша призывает Google, Meta и TikTok фильтровать контент, призывающий подростков к насилию

В пятницу Польша вызвала в Министерство цифровых дел интернет-компании, в частности Google и Meta, потребовав от них принять дополнительные меры по сдерживанию распространения контента, призывающего к насилию, после серии нападений с применением холодного оружия в школах.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

В Варшаве заявляют, что пропаганда насилия в интернете, например в группах, посвященных нацистской идеологии или идеализирующих серийных убийц, оказывает пагубное влияние на детей, и призвали компании, управляющие социальными сетями, приложить больше усилий для предотвращения распространения контента, который подстрекает к насилию или содержит угрозы.

"Каждый гражданин Польши ожидает, что никто не должен подстрекать других к самоубийству, что не должно быть контента, одобряющего или поощряющего уголовные угрозы, и что пользователи не должны сталкиваться с такими ситуациями, как убийства, физический вред или увечья", – заявил министр по делам цифровых технологий Кшиштоф Гавковский.

Гавковский отметил, что с 7 по 12 октября Польша сообщила интернет-компаниям о 89 случаях незаконного контента, связанного с этими нападениями, и в двух третях случаев они не приняли никаких мер.

На встрече присутствовали представители Google, Meta, TikTok, Discord и Telegram. Компания X Илона Маска была приглашена, но не приняла участия. TikTok заявил, что активно сотрудничает с правительственными органами и правоохранительными структурами и что принял меры по всем запросам, полученным от Польши в отношении недавнего контента. Другие интернет-компании не сразу ответили на запросы о комментариях.

Напомним, в Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. Во время одного из них 37-летняя женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

После этого Польша существенно усилила присутствие полиции в школах и вокруг них в связи с серией нападений с ножами.