В Греции произошел взрыв на НПЗ недалеко от Афин, есть пострадавшие

В Греции в пятницу двое рабочих получили серьезные травмы в результате взрыва на крупном нефтеперерабатывающем заводе недалеко от Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Оба рабочих были госпитализированы после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Motor Oil в городе Агиои Теодорои, расположенном примерно в 60 километрах к западу от Афин.

Масштабы ущерба и причина взрыва пока неизвестны.

Компания Motor Oil сообщила, что двое работников получили ранения во время масштабных ремонтных работ на объекте и были госпитализированы в соседний город Коринф на юге Греции

Напомним, в мае на венгерском нефтеперерабатывающем заводе MOL произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

В сентябре венгерские власти оштрафовали компанию MOL Petrochemicals за нарушение правил безопасности, связанные со взрывом на нефтехимическом заводе в мае.