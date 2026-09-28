Президент Сербии подал в отставку

Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье объявил, что подал в отставку с этой должности, и сообщил о своем участии в предстоящих парламентских выборах.

]Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

Вучич, занимавший пост президента почти 10 лет, объявил, что в понедельник передаст свои полномочия спикеру парламента Ане Брнабич.

Первый тур президентских выборов в Сербии должен состояться до конца декабря.

"Я ухожу в отставку, потому что считаю это справедливым: президентские выборы должны состояться до конца декабря", – заявил Вучич.

Он напомнил о своем решении принять участие в парламентских выборах, запланированных на 25 октября. По словам политика, он захотел баллотироваться на них как обычный гражданин, а не президент, потому что это было бы "справедливо".

"Для меня демократия как форма политического устройства очень важна. Всегда именно те, кто избегал диалога, говорили о тирании в обществе", – отметил Вучич.

По этому поводу он отметил, что в предпоследний день своего срока полномочий он помиловал 49 человек, 23 из которых были связаны с протестами, продолжающимися в Сербии уже почти два года. Как объявил Вучич, он помиловал 12 человек из "Группы Новый Сад", несмотря на мнение служб безопасности. Остальные 11 человек – участвовали в инцидентах против "блокадников".

Напомним, отставке Вучича предшествовали длительные и масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в декабре 2024 года после того, как 16 человек погибли в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Нови-Сад.

9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября.

Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

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