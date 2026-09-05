Президент Сербии Вучич избран кандидатом в премьер-министры

Правление правящей в Сербии Сербской прогрессивной партии (СНС) единогласно решило выдвинуть президента Сербии Александра Вучича первым номером избирательного списка "Александар Вучич – Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Решение было принято 5 сентября на заседании в Нише, где присутствовал и Вучич.

"Отмечу, что главное бюро Сербской прогрессивной партии единогласно приняло решение о том, что на предстоящих выборах мы выступим со списком "Александар Вучич – Объединенная Сербия", лидером списка и номером один в нем является Александар Вучич, и именно Александар Вучич является нашим кандидатом на пост премьер-министра", – заявил председатель СНС Милош Вучевич.

Он призвал однопартийцев готовиться к сбору подписей в поддержку участия в предстоящих выборах.

"Начинается кампания, выборы уже перед нами. Как сказал президент Вучич: идём побеждать!" – заявил Вучевич.

Сам Вучич назвал большой честью единодушное выдвижение его кандидатом в премьеры. Он сообщил, что в избирательный список "Александар Вучич – Объединенная Сербия" войдут, в частности, известный сербский ученый Стоян Раденович, а также молодые люди и студенты.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы в списке были молодые люди. И вы должны стремиться включить туда как можно больше молодежи", – сказал Вучич.

По его словам, будущее правительство Сербии должно быть "быстрым и эффективным" и состоять из премьер-министра и 12 министров.

В августе Вучич заявлял, что парламентские выборы в Сербии состоятся 18 или 25 октября. Он отметил, что точная дата будет объявлена в ближайшие дни.

В июле Вучич заявил, что покинет пост главы государства через несколько дней после объявления о проведении парламентских выборов.

Этому заявлению Вучича предшествовали длительные и масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в декабре 2024 года после того, как 16 человек погибли в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Нови-Сад.

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