Еврокомиссия выделила более 168 млн евро на проекты по развитию оборонной промышленности

Европейская комиссия выделила 168,2 млн евро на поддержку первых восьми проектов в рамках направления "Меры по укреплению промышленности" (IRA) Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), созданной после вторжения России в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Эти проекты привлекут 1,26 млрд евро промышленных инвестиций для ускорения и расширения производства энергоносителей, используемых в ракетах, дронах и боеприпасах.

Ожидается, что с 2027 года эти проекты позволят сократить сроки изготовления на 90% и обеспечить ежегодный выпуск более 20 000 тонн энергоносителей, 3 500 силовых установок для дронов и ракет, 200 000 боеголовок для беспилотных боеприпасов и 60 миллионов единиц боеприпасов.

Эти инвестиции поддержат производство на 17 объектах в 14 государствах-членах ЕС и Норвегии, а также помогут защитить эти объекты от растущих физических и киберугроз.

Первый конкурс в рамках программы был объявлен в июне 2026 года. На него компании из 23 государств-членов ЕС и Норвегии подали 83 предложения.

Программа ЕС IRA основана на Законе о поддержке производства боеприпасов (ASAP) – чрезвычайном инструменте, направленном на устранение неотложных производственных узких мест и увеличение мощностей по производству боеприпасов после полномасштабного вторжения России в Украину.

Программа EDIP с общим бюджетом 1,5 млрд евро направлена на укрепление оборонной промышленности Европы. Более 700 млн евро, выделенных на направление IRA, предназначены для расширения оборонного производства в государствах-членах, Норвегии и Украине.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в сентябре, что ЕК планирует использовать остаток средств программы SAFE для создания отдельной программы совместных проектов с украинскими компаниями.

Также Европейская комиссия выделяет 325 млн евро на поддержку создания и реализации пяти европейских оборонных проектов общего интереса (EDPCI), в четырёх из которых участвует Украина.