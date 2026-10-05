Президент Евросовета призвал завершить формирование единого рынка ЕС к 2028 году

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС должен завершить формирование единого рынка Союза в 2028 году.

Об этом Кошта сказал, выступая в Колледже Европы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

В частности, по словам президента Евросовета, ЕС должен интегрировать в систему единого рынка такие секторы, как телекоммуникации, энергетика и рынки капитала.

"Нам нужен Союз сбережений и инвестиций, способный превращать европейские сбережения в европейские инвестиции. С новой инвестиционной культурой, предусматривающей участие домохозяйств и надежную защиту потребителей. Только интеграция создает устойчивость и общее процветание. Только интеграция дает нам масштаб, необходимый для максимизации нашей геоэкономической мощи за рубежом", – сказал Кошта.

Кроме того, по словам Антониу Кошты, Европейский Союз должен ускорить энергетическую трансформацию. Это, по его мнению, позволит достичь стратегической автономии и снизить цены.

"Нынешний кризис на Ближнем Востоке и его влияние на мировые поставки энергоресурсов подчеркивают необходимость декарбонизации и большей энергетической независимости, основанной на наших собственных возобновляемых и ядерных источниках", – заявил президент Евросовета.

Ранее сообщалось, что предприятия Европейского Союза всё чаще рассматривают геополитические потрясения как структурную особенность мировой торговли и соответственно пересматривают свои цепочки поставок.

Напомним, планируется, что странам-кандидатам на вступление в ЕС будет предложена беспрецедентная "постепенная интеграция" в единый рынок блока, которая будет включать беспрепятственную торговлю и доступ к научно-исследовательским программам, пока их заявки находятся в процессе рассмотрения.