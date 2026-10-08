Трамп пообещал не наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США

Президент фСША Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в начале ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сообщил в Truth Social.

Заявление президента США появилось на фоне недавних сообщений о том, что он рассматривал планы нанесения удара по Ирану до промежуточных выборов, и что Белый дом попросил Пентагон заранее подготовить варианты ударов.

"Мы ведем результативные переговоры с Исламской Республикой Иран. Хочу четко заявить всем: хотя Иран находится в крайне затруднительном положении как в экономическом, так и в военном плане, и хотя блокада останется в полной силе, а нефть протекает через Ормузский пролив в рекордных объемах ..., мы не будем нападать на Иран в любое время до промежуточных выборов, которые состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября", – написал Трамп.

По данным WSJ, в конце сентября Трамп сообщил своим помощникам, что планирует возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в ноябре.

Также Трамп заявлял, что, по его мнению, США заключат соглашение с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.