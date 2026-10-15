CNN: США рассматривают возможность применения "матери всех бомб" против Ирана

Американские военные разработали новые планы ударов по иранской энергетической инфраструктуре и ядерным объектам, которые предусматривают возможное применение так называемой "матери всех бомб", если президент Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий до или после промежуточных выборов.

Об этом CNN стало известно от нескольких американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Применение бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), крупнейшей неядерной бомбы в арсенале США, впервые в конфликте с Ираном будет означать значительную эскалацию, хотя существуют сомнения относительно её эффективности в достижении любой из заявленных Трампом стратегических целей или в изменении баланса сил в войне, отмечают многочисленные источники.

В течение последних нескольких недель советники Белого дома проводили встречи, чтобы обсудить различные варианты действий в отношении Ирана. Хотя Трамп публично заявил, что не будет принимать новых мер до промежуточных выборов, несколько советников в частном порядке отметили, что не знают, является ли это заявление окончательным.

Трамп отдал приказ военным разработать дополнительные планы ударов по иранским целям, которые включают "множество объектов энергетической инфраструктуры" и возможное применение MOAB, сообщил CNN один из источников.

Тот же источник отметил, что этот удар должен состояться "до вывода американских войск из зоны ответственности CENTCOM". Это указывает на то, что администрация может нанести дополнительные удары, попытаться объявить о победе и быстро вывести все войска.

Второй источник сообщил CNN, что военные планы ударов по иранским ядерным объектам, в частности по горе Пикакс, также прямо предусматривают применение MOAB. В течение последних месяцев Трамп неоднократно угрожал нанести удар по горе Пикакс, где, по мнению США и Израиля, Тегеран хранит компоненты своей ядерной программы.

Хотя американские военные продолжают предлагать Трампу варианты потенциальных ударов по важным иранским целям, некоторые чиновники по-прежнему в частном порядке ставят под сомнение, есть ли у Белого дома стратегия, которая учитывала бы эти планы таким образом, чтобы это действительно могло положить конец войне.

8 октября Трамп заявил, что Соединённые Штаты не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в начале ноября.

По данным WSJ, в конце сентября Трамп сообщил своим помощникам, что планирует возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в ноябре.