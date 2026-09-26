WSJ: Трамп отклонил предложенное Ираном мирное соглашение и готовит новые бомбардировки

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном перемирии и сообщил своим помощникам, что планирует возобновить бомбардировки этой исламской страны после промежуточных выборов в ноябре,

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали неназванные американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

Предложение Тегерана предусматривало открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на отмену США блокады иранских портов.

Публично Трамп заявляет, что Тегеран умоляет о заключении соглашения после промежуточных выборов, которое будет предусматривать ликвидацию его ядерной программы.

Однако в частных беседах президент США выражает скептицизм по поводу того, что Иран выполнит его требования, и сообщил своим сотрудникам, что, по его мнению, возобновление бомбардировок вполне вероятно, отметили собеседники издания.

Текущая позиция Трампа указывает на то, что конфликт – находясь на грани между войной и миром – вероятно, вновь перейдёт в стадию военных действий.

Но президент, который объявлял о победе еще с первых дней семимесячного противостояния, то переходит к дипломатическим мерам, то отдает приказы об авиаударах, то ужесточает санкции против Ирана.

По словам официальных лиц, его взгляды могут измениться по мере того, как война затянется в ближайшие недели, а также на них могут повлиять результаты промежуточных выборов.

Не удалось определить масштаб ударов, которые рассматривает Трамп. По словам официальных лиц, он неохотно рассматривает масштабные боевые операции, отчасти потому, что США хотят сохранить иссякающие запасы боеприпасов для других непредвиденных ситуаций.

Один из американских чиновников также сообщил, что Вашингтон и Тегеран до сих пор ведут переговоры через посредников, в частности по ядерному вопросу. По его словам, усилия под руководством США, направленные на обеспечение прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, несмотря на иранские угрозы, снизили остроту необходимости заключения соглашения.

Катар и другие региональные посредники работают в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы активизировать переговоры между Ираном и США. Во время встречи в Катаре в воскресенье Иран выдвинул идею семидневного перерыва в боевых действиях, которая могла бы открыть путь к прекращению иранских атак на суда в обмен на отмену блокады со стороны США, сообщили источники.

США сообщили Ирану и посредникам, что Трамп не намерен отменять морское эмбарго. США считают, что экономическое давление в конечном итоге заставит Тегеран подписать соглашение на условиях, выгодных для Вашингтона и арабских государств побережья Персидского залива.

Арабские посредники заявили, что иранские дипломаты выдвинули ряд предложений по прекращению войны и признали усугубление экономического кризиса в своей стране. Однако Корпус стражей исламской революции – мощная военизированная и экономическая сила, фактически управляющая Ираном с начала войны в феврале, – заявил, что не будет рассматривать новые варианты соглашения и готов к длительной войне.

КВИР стремится вернуться к условиям, более близким к предыдущему соглашению, которое Трамп заключил с Ираном в июне. Это соглашение предусматривало ослабление санкций в отношении продажи нефти, предоставление доступа к замороженным активам Ирана и признание роли Тегерана в управлении Ормузским проливом в обмен на открытие этого водного пути.

Недавно Трамп заявил, что, по его мнению, США заключат соглашение с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Ранее президент США заявлял, что не сожалеет о начале войны против Ирана, несмотря на потенциальное влияние этого конфликта на промежуточные выборы в Конгресс.