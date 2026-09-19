Трамп закрыл доступ в Белый дом журналистам CNN, Politico и MS NOW

Президент США Дональд Трамп объявил, что с немедленным вступлением в силу запрещает крупным СМИ – CNN, MS NOW и Politico – доступ в Белый дом, обвинив их в распространении фейковых новостей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что СМИ "не должны иметь возможности постоянно публиковать выдумки и ложь, освещая деятельность президента США, администрации Трампа или Соединенных Штатов Америки".

"Другие СМИ, распространяющие фейковые новости, пойдут тем же путем", – написал он, однако не указал названия таких СМИ.

Как сообщает dpa, запрет лишит журналистов, которых он коснется, возможности посещать пресс-конференции и мероприятия для прессы в Овальном кабинете.

Пока остается неясным, насколько широким будет этот запрет и будет ли журналистам также запрещено летать правительственными рейсами на борту Air Force One.

CNN сообщило, что изначально не было никаких признаков того, что администрация приняла меры для введения запрета. В пятницу во второй половине дня её репортёры оставались в Белом доме. MS NOW также сообщило, что его журналисты по-прежнему находились в Белом доме и что никаких мер пока принято не было.

Издание Politico сообщило агентству dpa, что и в дальнейшем будет объективно освещать события в Белом доме и решительно защищать свои права от любых попыток их ограничения.

Напомним, что серия все более жестких правил Пентагона в отношении прессы в конечном итоге привела к тому, что в октябре прошлого года журналисты из десятков СМИ отказались от своих аккредитаций в ведомстве. На их место министерство предложило аккредитации новой группе преимущественно правых СМИ.

Также Дональд Трамп подал иск против The New York Times на 15 млрд долларов за якобы клевету; в 2025 году суд отклонил его из-за несоответствия юридическим требованиям.