Репортеров трёх американских СМИ допустили в Белый дом после решения судьи

Репортерам Politico, CNN и MS NOW восстановили доступ в Белый дом после решения судьи, который обязал администрацию президента США Дональда Трампа немедленно допустить представителей трёх СМИ.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Ранее в четверг репортера Politico не пустили в Белый дом, несмотря на постановление судьи о немедленном восстановлении доступа.

Адвокат Politico, CNN и MS NOW Теодор Бутрус-младший сообщил в четверг утром федеральному судье Тимоти Келли, что репортеров от каждой из этих компаний не пустили на территорию, несмотря на временное постановление судьи о восстановлении доступа, вынесенное рано утром в четверг.

Это постановление обязывало администрацию восстановить доступ этих организаций как минимум на две недели, пока продолжается дальнейшее судебное рассмотрение дела по существу. Адвокат попросил Келли провести немедленное слушание по поводу неисполнения администрацией постановления Келли.

Судья обязал администрацию Трампа предоставить ответ на это обвинение до 12:30. Белый дом отреагировал до истечения установленного срока, сообщив суду, что восстановил доступ для журналистов всех трех СМИ по состоянию на 9:55 утра.

CNN и MS NOW также сообщили, что их журналисты начали получать доступ на территорию Белого дома.

В понедельник, 21 сентября, Politico, CNN и MS NOW заявили, что подают федеральный иск с целью немедленного восстановления доступа для своих репортеров, которым в субботу, 19 сентября, было отказано во входе в комплекс Белого дома.

Позже телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный к Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они прекратили публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.

21 сентября Белый дом запустил проект Trump TV – круглосуточную трансляцию архивных материалов об администрации Трампа.