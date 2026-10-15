Сенатор хочет расследования в отношении Пентагона из-за проблем со Starlink в Украине

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование деятельности Пентагона в связи с проблемами с системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские Вооруженные силы.

Об этом сенатор написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тиллис, ошибка, вероятно, произошла на более локальном уровне в системах Starshield Министерства обороны США, а не в системах Starlink или SpaceX.

"Я не надеюсь, что министр обороны Хегсет продемонстрирует прозрачность, поэтому мы обратимся к генеральному инспектору Министерства обороны с просьбой начать расследование и предоставить отчет Конгрессу и американскому народу", – подчеркнул он.

Сенатор подчеркнул, что это ставит под угрозу безопасность как украинских гражданских лиц, так и американского дипломатического и безопасности персонала.

"В лучшем случае это была недопустимая ошибка или упущение, а в худшем – сознательное решение, чтобы расчистить поле для российской атаки", – добавил Тиллис.

Портал Axios ранее сообщил, что в Белом доме заявили, что не причастны к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине, и указали, что не контролируют компанию SpaceX.

В свою очередь президент Владимир Зеленский ранее заявил, что решение США ввести ограничения в работе Starlink для Украины было ошибкой, которая приведет к человеческим жертвам.

Он также сказал, что обсудит с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом обмен разведданными и доступ к Starlink.