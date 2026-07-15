Комитет ВР представил компромиссную антикоррупционную стратегию – условие для 400 млн евро

Антикоррупционный комитет представил Верховной Раде компромиссную антикоррупционную стратегию на 2026–2030 годы, которая является условием для получения 400 млн евро в рамках Ukraine Facility.

Об этом в Facebook сообщила председатель профильного антикоррупционного комитета Анастасия Радина, пишет "Европейская правда".

По её словам, соответствующий законопроект объединил три версии документа: подготовленную на основе текста Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, парламентскую редакцию, а также редакцию предыдущего правительства.

В документ вошли положения о реформе процедуры назначения генерального прокурора, которая должна стать прозрачной и основанной на профессиональных заслугах, реформу назначения директора Государственного бюро расследований с проведением аттестации сотрудников, возобновление конкурсов в органах прокуратуры, а также совершенствование отбора судей Верховного Суда и временное привлечение независимых экспертов к формированию органов судейского управления.

Радина подчеркнула, что все эти положения соответствуют официальным бенчмаркам Европейского Союза по кластеру "Основы", выполнение которых необходимо для продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

Кроме того, комитет дополнил законопроект нормами об управлении арестованными активами в АРМА, сохранил положения о поэтапном переходе к прозрачным конкурсам в Национальной полиции и отдельный раздел, посвященный адвокатуре и оказанию юридической помощи.

Документ также содержит антикоррупционные меры в сферах образования, таможенного дела, природопользования и других отраслях.

По словам Радиной, полный текст законопроекта №15230-д в ближайшее время должен быть опубликован на сайте Верховной Рады.

Она подчеркнула, что документ готов к рассмотрению парламентом в первом чтении. Радина будет вносить на второе чтение поправки "с более амбициозными формулировками, в частности в сфере правосудия".

Также она напомнила, что от своевременного принятия Антикоррупционной стратегии зависит получение Украиной около 400 млн евро в рамках Ukraine Facility.

Как известно, ранее пресс-служба НАЗК сообщила, что на рассмотрение Верховной Рады были представлены два проекта Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы, каждый из которых основан на базовом законопроекте, разработанном и обнародованном Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в начале апреля.

В частности, проекты документов поступили от Кабинета министров и председателя комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Радиной.

В мае Радина заявила, что правительственный проект Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы не учитывает положения "плана Качки-Кос".

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