НАТО усилит наблюдение в Чёрном море после ряда инцидентов

В НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Чёрном море на фоне недавних инцидентов.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Элисон Харт, передаёт Sky News, пишет "Европейская правда".

В последнее время в Чёрном море произошла серия инцидентов, в ходе которых, в частности, корабли подверглись атакам вблизи Болгарии и Румынии.

С этой целью в НАТО заявили, что увеличат количество средств наблюдения в регионе.

"Сегодня послы стран-членов НАТО собрались на заседании Североатлантического совета, чтобы обсудить вопросы безопасности в Черном море", – сказала Харт.

Она отметила, что НАТО уже усилило свое присутствие на восточном фланге, в частности с помощью средств противодействия беспилотникам.

"НАТО направит в этот регион дополнительные средства, в частности для наблюдения, разведки и криминалистической экспертизы", – добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось, вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили два дрона над территориальными водами Румынии в Чёрном море. В Минобороны страны сообщили, что речь идёт о беспилотниках типа "Герань" с реактивным двигателем.

До этого дроны атаковали два судна, которые загорелись у черноморского побережья Румынии.

Как сообщалось, на фоне все более частых атак дронов на коммерческие суда в Чёрном море Румыния предлагает, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и управляли им на ротационной основе.