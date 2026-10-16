В Румынии продолжают поиски 7 пропавших моряков после атаки дронов на танкер

В пятницу утром Румыния возобновила поиски семи пропавших без вести моряков с торгового судна под флагом Сан-Марино, которое, по сообщениям, в среду подверглось атаке трех беспилотников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi 24.

На борту судна находились 12 членов экипажа. Пятерых моряков нашли живыми и доставили в больницу в румынской Констанце.

Поисковую операцию возобновили утром 16 октября в 8:00. В район происшествия направилось многоцелевое судно румынской службы по чрезвычайным ситуациям (ISU). Инцидент произошел в 13 морских милях от побережья.

Четверо из пяти спасенных моряков уже выписаны из больницы. Их разместили в отеле в Констанце, откуда они должны вернуться на родину. Еще один моряк остается в больнице, его состояние стабильное.

Румынские власти начали расследование, чтобы установить точные обстоятельства инцидента.

Глава МИД Румынии Оана Цою 15 октября заявила, что Россия превращает Черное море в опасную зону для гражданских судов.

На фоне все более частых атак дронов на коммерческие суда в Чёрном море Румыния предлагает, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и управляли им на ротационной основе.