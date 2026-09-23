В США надеются, что Путин приедет на саммит G20 в Майами

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что правитель РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

Об этом он заявил в беседе с журналистами в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда".

Рубио, комментируя возможность проведения двусторонней встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля, отметил, что американская сторона пригласила Путина посетить саммит "Группы двадцати" в штате Флорида.

"Поэтому мы пригласили президента Путина на эту встречу. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение", – заявил госсекретарь.

Рубио добавил, что "было бы хорошо", если бы Трамп и Путин встретились в Майами.

"Они уже неоднократно разговаривали по телефону. Я не знаю точного количества, но с момента вступления президента в должность, полагаю, они общались как минимум десять раз. Так что, да, мы остаемся открытыми для диалога", – добавил чиновник.

В то же время он отметил, что такая встреча должна иметь конкретную цель и результат.

"Конечно, идеальным вариантом была бы встреча, которая принесла бы конкретный результат. А это в значительной степени означает, что предварительно нужно приложить немало усилий. Но если нет, то, возможно, если президент Путин примет участие в саммите "Группы двадцати" в декабре, это, несомненно, станет для них поводом пообщаться и обсудить вопросы", – заявил Рубио.

Госсекретарь США отметил, что "для решения проблем нужно встречаться с теми, с кем вы не согласны, или с теми, в отношениях с которыми могут возникать определенные противоречия".

По данным Bloomberg, Путин, вероятно, пропустит саммит G20 в США с участием президента Дональда Трампа.

Недавно стало известно, что Владимир Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о прекращении войны в рамках саммита "Группы двадцати" в Соединенных Штатах.

Сам Трамп заявлял, что не знает, согласится ли Путин на трехстороннюю встречу с Зеленским в Майами.