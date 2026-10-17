Трамп не знает, приедет ли Путин на саммит G20 в США

Президент США Дональд Трамп пока не знает, приедет ли российский лидер Владимир Путин на саммит G20 в Майами по приглашению Соединенных Штатов.

Об этом Трамп заявил журналистам в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Глава Белого дома заявил, что был бы рад видеть российского лидера на саммите во Флориде.

"Не знаю, не знаю, приедет ли он. Конечно, мы были бы рады его видеть", – сказал Трамп.

Соединенные Штаты пригласили лидера России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы встретиться с президентом Дональдом Трампом.

В Кремле заявили, что Россия "благодарна и ценит это приглашение", и пообещали принять решение об участии Путина позже.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский скептически оценил решение США пригласить Путина на саммит лидеров G20 в Майами, но заверил, что Варшава не будет бойкотировать эту встречу.

В администрации президента Польши заявили, что не могут себе представить рукопожатие Кароля Навроцкого и Путина на саммите в Майами.