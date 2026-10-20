Зеленский обсудил с Рубио Starlink и предупреждения о баллистических атаках

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио о ситуации со Starlink, предупреждениях о баллистических атаках и помощи в сфере ПВО.

Об этом Зеленский написал в своем аккаунте в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Беседа с Марко Рубио была "конструктивной", заявил президент Украины.

"Благодарен за готовность помочь и четкую позицию. Первое – это перехватчики против баллистических ракет. Второе – раннее предупреждение о российских атаках с использованием баллистических ракет. Третье – ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую нужно восстановить. Конечно, все это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы положить конец этой ужасной войне и постоянным убийствам людей", – написал Зеленский.

Зеленский и Рубио договорились, что в ближайшее время вновь свяжутся по этим вопросам.

Ранее сообщалось, что приказ об ограничении использования спутниковой системы Starshield, которую Украина применяет для связи на поле боя и управления беспилотниками, поступил из Белого дома.

Напомним, американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.