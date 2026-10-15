Дания продлевает пограничный контроль с Германией до мая 2027 года

Дания продлевает пограничный контроль на границе с Германией ещё на шесть месяцев.

Об этом сообщило dpa со ссылкой на Министерство юстиции Дании, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, власти пришли к выводу, что "продолжающаяся и актуальная серьезная угроза для Дании по-прежнему существует".

Министр юстиции Дании Николай Ваммен принял решение продлить действие временных пограничных проверок, срок действия которых изначально должен был истечь 11 ноября, до 11 мая 2027 года. Он проинформировал Европейскую комиссию об этом решении.

По словам Ваммена, приведенным в заявлении, ситуация с внутренней безопасностью остается серьезной. Министр отметил, что угрозы терроризма и диверсий сохраняются.

Министерство отметило, что определенную роль сыграла также ситуация, сложившаяся несколько месяцев назад в испанском эксклаве Сеута. Наплыв мигрантов туда продемонстрировал, как быстро могут двинуться толпы людей, говорится в сообщении. В конце июля десятки тысяч мигрантов пересекли границу Марокко и вторглись на испанскую территорию в Северной Африке.

Пограничные проверки на датско-немецкой границе действуют уже некоторое время. Германия ввела физические пограничные проверки на границе с Данией 16 сентября 2024 года и с тех пор несколько раз продлевала их действие. Дания начала стационарные проверки на границе с Германией 12 мая 2024 года.

Шенгенская зона, в принципе, не предусматривает проверок на внутренних границах, хотя при определенных условиях возможны временные исключения.

Германия также осуществляет пограничный контроль со всеми соседними странами с сентября 2024 года.

А в начале октября правительство Польши одобрило продление пограничных проверок на границах с Литвой и Германией до 30 марта следующего года.