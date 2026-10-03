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В Испании 102-летняя женщина погибла из-за наводнения

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Новости — Суббота, 3 октября 2026, 18:34 — Кристина Бондарева

В испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

По данным местных властей, в населенном пункте выпало 142 литра осадков на квадратный метр, из-за чего вода быстро затопила город. Власти активировали план реагирования на неблагоприятные погодные условия.

Женщину нашли в её доме, где уровень воды достиг одного метра. Во второй половине пятницы и в начале ночи спасательные службы провели около 90 спасательных операций, в основном по эвакуации людей из затопленных домов.

По словам региональных властей, от жителей поступило много звонков. Люди были напуганы и не знали, как действовать.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семье погибшей и поддержку пострадавшим.

В субботу в Мадригерес прибыл президент автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе. На месте Национальная гвардия ведет работы по ликвидации последствий наводнения.

Сильные дожди также прошли ночью и в пятницу утром в провинциях Таррагона и Кастельон. В пятницу днём оранжевое метеорологическое предупреждение действовало в Таррагоне, Валенсии, на Балеарских островах, в Мурсии, а также в провинциях Альмерия, Гранада и Альбасете.

Непогода распространяется на другие районы Испании и, по прогнозам, продлится в течение выходных. В западной части страны в воскресенье возможен шторм.

В середине августа по меньшей мере две женщины погибли и двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон на севере Испании.

В начале августа в Испании разразились крупные лесные пожары, которые привели к эвакуации около 800 человек.

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Испания стихийные бедствия
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