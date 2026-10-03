В Испании 102-летняя женщина погибла из-за наводнения
Новости — Суббота, 3 октября 2026, 18:34 —
В испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.
По данным местных властей, в населенном пункте выпало 142 литра осадков на квадратный метр, из-за чего вода быстро затопила город. Власти активировали план реагирования на неблагоприятные погодные условия.
Женщину нашли в её доме, где уровень воды достиг одного метра. Во второй половине пятницы и в начале ночи спасательные службы провели около 90 спасательных операций, в основном по эвакуации людей из затопленных домов.
#AvisosGC | Severas inundaciones en Madrigueras (#Albacete).– Guardia Civil (@guardiacivil) October 2, 2026
👮🏻♂️ Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos.
⚠️ Evita desplazamientos innecesarios y no… pic.twitter.com/NVRl5zxIoo
По словам региональных властей, от жителей поступило много звонков. Люди были напуганы и не знали, как действовать.
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семье погибшей и поддержку пострадавшим.
В субботу в Мадригерес прибыл президент автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе. На месте Национальная гвардия ведет работы по ликвидации последствий наводнения.
Сильные дожди также прошли ночью и в пятницу утром в провинциях Таррагона и Кастельон. В пятницу днём оранжевое метеорологическое предупреждение действовало в Таррагоне, Валенсии, на Балеарских островах, в Мурсии, а также в провинциях Альмерия, Гранада и Альбасете.
Непогода распространяется на другие районы Испании и, по прогнозам, продлится в течение выходных. В западной части страны в воскресенье возможен шторм.
В середине августа по меньшей мере две женщины погибли и двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон на севере Испании.
В начале августа в Испании разразились крупные лесные пожары, которые привели к эвакуации около 800 человек.