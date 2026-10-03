В Испании 102-летняя женщина погибла из-за наводнения

В испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

По данным местных властей, в населенном пункте выпало 142 литра осадков на квадратный метр, из-за чего вода быстро затопила город. Власти активировали план реагирования на неблагоприятные погодные условия.

Женщину нашли в её доме, где уровень воды достиг одного метра. Во второй половине пятницы и в начале ночи спасательные службы провели около 90 спасательных операций, в основном по эвакуации людей из затопленных домов.