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Румыния предлагает создать военное командование для черноморских стран НАТО

Новости — Четверг, 15 октября 2026, 11:04 — Кристина Бондарева

Румыния предлагает, чтобы черноморские страны НАТО создали совместное военное командование и управляли им на ротационной основе.

Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце, пишет "Европейская правда".

Чиновник отметил, что провел телефонный разговор с болгарским коллегой и предложил ему подписать совместное письмо в адрес руководства НАТО. В этом письме обе страны поддержали бы позицию о создании военного командования с ротацией между всеми черноморскими странами – как в отношении его расположения, так и руководства им.

"Румыния готова взять на себя руководство командованием и разместить эту структуру на румынском побережье Черного моря, начиная с 2028 года. До этого времени мы согласны, чтобы оно осуществляло свою деятельность на турецком побережье Черного моря с участием румынских и болгарских офицеров", – говорится в заявлении Мируце.

Он подчеркнул, что инциденты в Чёрном море – дроны, затонувшие корабли и морские мины – "заставляют нас действовать, а не ждать".

"Румыния решительно настроена защищать свои интересы в сфере безопасности и экономики в Чёрном море, полностью соблюдая международное право. Постоянные атаки России на украинскую инфраструктуру создали побочные риски для безопасности властей и населения наших стран и, как представляется, направлены на проверку способности реагировать на национальном уровне и на уровне союзников", – заявил Мируце.

Как он добавил, последние события подтверждают, что инциденты с дронами в воздушном пространстве и в морской зоне больше нельзя рассматривать как изолированные национальные проблемы.

14 октября румынский президент Никушор Дан сообщил, что Румыния и Болгария договорились углубить сотрудничество в области противодействия дронам и обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Чёрном море.

Напомним, премьер-министр Болгарии Румен Радев 13 октября утром сообщил об очередном нападении дронов на два судна вблизи болгарского побережья. Одно судно затонуло, 11 моряков пропали без вести.

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Румыния Болгария НАТО
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