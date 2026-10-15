Премьер Албании не собирается в отставку на фоне масштабных протестов

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные студенческие протесты, продолжающиеся уже третий день подряд.

Об этом Рама сообщил в письменном комментарии агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отметил албанский премьер, "правительства сменяются в результате демократических выборов".

"Моя ответственность заключается в том, чтобы выслушать, решить обоснованные проблемы и обеспечить дальнейшее развитие Албании. Альтернатива этому – предательство албанцев, которые предоставили мне сильный мандат на завершение переговоров о вступлении в Европейский Союз", – говорится в ответе главы правительства Албании.

Рама заявил, что готов обсудить вопрос роста стоимости образования, но добавил, что "нападения на государственные учреждения, уничтожение государственной собственности и угроза общественной безопасности не имеют ничего общего с законными требованиями студентов".

"Возможно, некоторые силы, как в стране, так и за рубежом, не хотят, чтобы Албания добилась успеха в качестве лидера в процессе вступления в ЕС. Но я не позволю, чтобы насилие сорвало европейское будущее Албании", – подчеркнул он.

В последние дни Албанию охватили студенческие протесты против коррупции и за реформу образования.

В частности, 14 октября перед зданием Министерства образования собрались тысячи протестующих. Некоторые из них бросали кирпичи в здание.

Напомним, в июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

По состоянию на 1 октября протесты продолжались.

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