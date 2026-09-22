В Турции неизвестный открыл огонь перед школой: есть раненые

В турецкой провинции Маниса по меньшей мере пять человек получили ранения, когда неизвестный открыл огонь у здания средней школы.

Об этом сообщил турецкий телеканал NTV, передает "Европейская правда".

Как отмечается, стрельба произошла около 08:00 по местному времени. В результате нападения ранения получили пять человек, среди которых были ученики.

По данным телеканала, один из раненых находится в критическом состоянии, а нападавший скрылся с места происшествия.

Инцидент также подтвердила городская администрация.

В конце августа в немецком Бранденбурге произошло чрезвычайное происшествие на территории частной школы; по данным полиции, при инциденте погибли два человека, а подозреваемый был задержан.

А перед этим 18-летний молодой человек, вооружённый мечом, напал на учеников шведской средней школы, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.

Полиция Швеции выясняет, был ли подозреваемый участником интернет-сообществ, пропагандирующих насилие в учебных заведениях.