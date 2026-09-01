В Нидерландах задержали более 30 человек после перестрелки в деревне

Во вторник, 1 сентября, нидерландская полиция сообщила о задержании более трёх десятков подозреваемых после перестрелки, в результате которой утром погиб мужчина, а двое полицейских получили ранения.

Об этом сообщила глава региональной полиции Йоланда Аалберс во время общения с журналистами, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Нидерландские правоохранители задержали 34 подозреваемых из разных стран. Аалберс сообщила, что "большая группа" мужчин в масках открыла огонь, когда полиция прибыла к дому, где поступило сообщение о подозрительной деятельности в деревне Оверассельт.

Среди задержанных были подозреваемые из Нидерландов, Бельгии, Франции и Алжира.

По данным прокуратуры, имеются признаки "длительного" конфликта, в рамках которого в прошлом году уже обстреливали тот же дом. В связи с тем инцидентом были осуждены два человека.

Полиция обнаружила мужчину с серьезными ранениями, который впоследствии скончался от полученных травм.

По словам Аалберса, двое полицейских, получивших ранения во время обстрела, были доставлены в больницу.

Недавно в датском городе Нерресуннбю полиция провела масштабную спецоперацию после сообщения о стрельбе и пожаре в промышленной зоне; в результате инцидента огнестрельные ранения получили трое человек, среди которых был полицейский.

В мае во французской Ницце два человека погибли и по меньшей мере трое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным на скутере.