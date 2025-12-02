Туск возмутился вето Навроцкого на "закон о цепях"

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента страны Кароля Навроцкого после того, как тот наложил вето на так называемый "закон о цепях", который имел целью полностью запретить держать собак на цепях.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Во вторник, 2 декабря, Навроцкий сообщил, что подписал закон о разведении животных на мех, но ветировал "закон о цепях". Он подчеркнул, что хотя намерение защитить животных является правильным и благородным, по его мнению, закон плохо написан.

"Чем эти собаки провинились?", – отреагировал польский премьер на такое решение Навроцкого.

А спикер правительства Адам Шлапка заявил, что только "бессердечный человек" отказался бы подписать такой закон.

Напомним, что Кароль Навроцкий возглавляет рейтинг доверия среди граждан Польши.

В то же время более половины поляков дали негативную оценку работе Дональда Туска на посту премьер-министра.