Навроцкий ветировал запрет держать собак в Польше на цепях

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал так называемый "закон о цепях", который имел целью полностью запретить держать собак на цепях.

Об этом он сообщил во вторник на платформе Х, сообщает "Европейская правда".

Навроцкий сообщил, что подписал закон о разведении животных на мех, но ветировал "закон о цепях". Он подчеркнул, что хотя намерение защитить животных является правильным и благородным, по его мнению, закон плохо написан.

Навроцкий отметил, что тезис о том, что в польском селе плохо относятся к животным, является несправедливым стереотипом. "Поэтому я не подписываю закон, который стигматизирует село и одновременно не решает ни одной реальной проблемы", – пояснил польский президент.

Он сказал, что вместо решения проблемы закон создавал новые, которые могли привести к ухудшению благосостояния животных.

По его словам, предложенные нормы для собачьих вольеров были абсолютно нереальными. "Клетки размером с городские однокомнатные квартиры – это абсурд, который бы ударил по фермерам, заводчикам и обычному сельскому хозяйству", – подчеркнул он.

Навроцкий анонсировал, что подаст в Сейм собственный законопроект, который позволит освободить собак от цепей.

"Закон о цепях" – это разговорное название поправки к закону о защите животных, которая полностью запрещала держать собак на цепях, объясняет RMF 24. Она вводила положения, которые должны были обеспечить лучшие условия жизни собак, устранив длительное привязывание их способом, ограничивающим их движение и благополучие.

Напомним, что Кароль Навроцкий возглавляет рейтинг доверия среди граждан Польши.

В то же время более половины поляков дали негативную оценку работе Дональда Туска на посту премьер-министра.