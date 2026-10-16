Российские дроны в течение ночи 5 раз нарушали воздушное пространство Молдовы

В ночь на 16 октября и утром в пятницу несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Республики Молдова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Дроны пересекали границу на фоне массированных российских атак на Украину. Инциденты зафиксированы на севере и юго-востоке Молдовы. О падениях и взрывах объектов не сообщалось.

Первое нарушение зафиксировали в 23:02. Летательный аппарат пересек границу со стороны населенного пункта Тимково Одесской области Украины и направился к селу Ивановка. Через 18 минут он покинул воздушное пространство Молдовы, взяв курс на украинскую территорию.

Второй инцидент зафиксировали в 03:37. Беспилотник прилетел со стороны украинского села Старокозачье в Одесской области в направлении села Тудора Штефан-Водского района. Через минуту он вернулся на территорию Украины тем же маршрутом.

В 03:46 ещё один летательный аппарат пересёк границу на севере со стороны Могилёва-Подольского, направляясь к городу Атаки. Через две минуты он покинул воздушное пространство Молдовы в районе села Хэдэрэуць Окницкого района.

Четвертое нарушение зафиксировали в 05:59. Дрон вошел в воздушное пространство страны со стороны Старокозачьего и направился к селу Капланы Штефан-Водского района. Через минуту беспилотник покинул территорию Молдовы в районе села Оленешти.

В 06:09 тот же беспилотник повторно пересек границу в районе села Пуркар Штефан-Водского района. Через минуту он покинул воздушное пространство страны через район Днестровска в Приднестровском регионе, направившись в сторону украинского населенного пункта Граденицы.

Менее чем за семь часов Министерство обороны зафиксировало пять случаев несанкционированного проникновения летательных аппаратов в воздушное пространство Республики Молдова.

В ночь на четверг, 15 октября, во время российского обстрела Украины беспилотник вновь нарушил воздушное пространство Молдовы. Министр обороны заявил, что этот дрон "однозначно" российский.

Напомним, утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Хырбовэц, что в Анений-Нойском районе, и взорвался.