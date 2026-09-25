В ЕС не считают, что выборы во Франции и Германии подорвут поддержку Украины

Высокопоставленные чиновники из стран ЕС пытаются развеять опасения, что возможные победы на выборах партий, скептически относящихся к Украине, во Франции и Германии могут подорвать европейскую поддержку Киева.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое пообщалось с высокопоставленными чиновниками из стран ЕС на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает "Европейская правда".

В беседах чиновники признали риски, связанные с вероятными результатами выборов во Франции и Германии, но отметили, что поддержка Киева сохранится, ведь ЕС остается достаточно устойчивым, чтобы выдержать электоральные изменения в государствах-членах.

"Мы следим за политическими событиями в Европе… Если кто-то из тех, кто сейчас является решительными сторонниками Украины, уйдет, другие останутся, потому что это в наших интересах", – сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, признав, что выборы являются одним из факторов, влияющих на расчеты относительно будущей поддержки.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что обеспокоенность по поводу выборов не должна отвлекать Европу от насущных потребностей Украины.

"Главное – это не только выборы, а именно Украина", – сказал он.

Во время его визита в Киев в августе, по словам министра, украинские чиновники выражали все большую озабоченность по поводу зимы, в частности в связи с нехваткой средств противовоздушной обороны и финансирования.

"Президент (Владимир) Зеленский также сказал нам: "Пожалуйста, отбросим все политические разногласия, чтобы к этому времени получить реальные поставки, ведь это может стать самым тяжелым периодом для Украины". Поэтому мы не можем себе позволить размышлять о том, какие выборы нас ждут в следующем году", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что в прошлом избиратели по всей Европе поддерживали партии, от которых ожидали ослабления поддержки Киева, но эти опасения оказались преувеличенными.

"В демократии всегда приходится мириться с маятником, который, как известно, колеблется слева направо, иногда до крайностей. Когда была избрана (премьер-министр Италии) Джорджия Мелони, люди боялись, что это будет иметь последствия для Украины или Европы, но на самом деле это имело только положительные последствия, особенно для Украины", – пояснил он.

Президент Финляндии заявил, что страны на восточном фланге НАТО останутся основной опорой поддержки Украины, даже если в других регионах энтузиазм ослабнет. Однако, по его словам, любые изменения будут скорее постепенными, а не кардинальными.

"Судьба Украины не будет зависеть от этого риска. Я считаю, что Украина сейчас находится в лучшем положении – политически, военно и финансово – чем когда-либо за время этой войны", – отметил Стубб.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался в том же духе, отметив, что Киев внимательно следит за избирательными циклами в Европе, но остается уверенным в долгосрочной поддержке.

"Конечно, определенные риски существуют... Но я верю в европейскую мудрость", – сказал Сибига.

Во Франции, где весной следующего года будут выбирать президента, победу пророчат неформальному лидеру ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен. На днях она заявила, что в случае своего избрания будет продолжать подготовку украинских военных, поставки военной техники и поддержку так называемой "коалиции желающих".

Однако Ле Пен отметила, что страна больше не сможет оказывать финансовую поддержку Украине из-за своего сложного экономического положения.

Такая позиция свидетельствует об отходе "Национального объединения" от его прежней симпатии к правителю России Владимиру Путину.

"Националистические силы во Франции, похоже, кое-что поняли… так что это плюс. Но в Германии есть пророссийская ультраправая сила, которая, судя по всему, возрождает немецкий национализм, что нас беспокоит", – отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" в этом месяце победила на двух региональных выборах в восточной Германии и лидирует в общенациональных опросах.

Партия критикует поддержку Украины, называя её слишком дорогостоящей и провокационной по отношению к Москве, при этом ставя восстановление энергетических связей с Россией центральной целью своей политики.

Читайте также статью "Европейской правды": Наказание для Мерца: приведут ли новые поражения на выборах к смене власти в Германии.