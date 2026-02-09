В Германии раскрыли мошенническую схему по обходу языковых требований для натурализации

В Германии полиция раскрыла мошенническую схему, связанную с языковыми экзаменами для иностранцев; расследование продолжается по всей стране.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Полиция Нюрнберга раскрыла мошенничество во время языковых экзаменов для иностранцев: несколько подозреваемых якобы сдали экзамены по немецкому языку и натурализации от имени лиц, которые не могли сделать это самостоятельно.

Двое подозреваемых из Баварии и Северного Рейна-Вестфалии в настоящее время находятся под стражей.

Как отметили правоохранители, 39-летний подозреваемый из Нюрнберга якобы отправлял людей, хорошо владеющих немецким языком, сдавать экзамены по немецкому языку в качестве "посредников" – с поддельными документами, чтобы экзаменаторы не распознали обман.

После успешной сдачи экзамена участники получали настоящий сертификат, который затем подавали в органы власти для получения вида на жительство или натурализации. Клиенты должны были заплатить от 2,5 до 6 тысяч евро за каждый экзамен.

Мужчина якобы нанимал "посредников" преимущественно в Северном Рейне-Вестфалии. В январе следователи также арестовали 22-летнего "посредника" во время экзамена.

В ходе дальнейших обысков в Нюрнберге и Хамме были обнаружены многочисленные носители данных, поддельные разрешения на проживание и языковые тесты, а также крупная сумма наличных денег и небольшое количество наркотиков.

Расследование, охватывающее всю Германию, продолжается. Следователи ожидают еще десятки дальнейших расследований.

В октябре 2025 года Бундестаг отменил возможность ускоренной натурализации иностранцев.

В том же году сообщалось, что количество беженцев, проживающих в Германии, впервые с 2011 года уменьшилось.

В декабре Бундестаг одобрил законодательные решения, которые упрощают классификацию безопасных стран происхождения, облегчая депортацию мигрантов, а также ужесточает правила получения немецкого гражданства.