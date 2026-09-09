США запретили импорт ряда товаров из Канады в ответ на ее пошлины

Президент США Дональд Трамп подписал указы о запрете на импорт из Канады широкого спектра алкогольных напитков, мотоциклов и молочных продуктов в ответ на пошлины Оттавы, вступившие в силу во вторник.

Об этом говорится на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

Запрет на импорт ряда товаров, вступающий в силу 29 сентября, был введен после того, как Канада ввела соответствующие тарифы на товары из США 8 сентября.

Импортный запрет касается большинства алкогольных напитков, включая пиво и различные виды вина, виски, бурбон, ром, водку, вермут, текилу, мескаль, бренди и безалкогольное пиво. Запрет на молочные продукты распространяется на сывороточный протеин, инвертную патоку и тростниковую патоку, согласно сообщениям на сайте Белого дома.

Также будет запрещен импорт некоторых мотоциклов из Канады.

Администрация США также добавляет больше канадских товаров в список тех, на которые распространяются 50-процентные пошлины.

В августе торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Трамп переименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеивал Канаду в соцсетях.

25 августа Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США.

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