Канада объявила о введении пошлин на 20 млрд долларов в ответ на новые тарифы США

Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США на фоне обострения торговой войны между странами.

Об этом во вторник, 25 августа, сообщило канадское правительство, пишет "Европейская правда".

Канадское правительство сообщило, что контрпошлины вступят в силу с 8 сентября и коснутся американских товаров на сумму 27,6 млрд канадских долларов ($19,9 млрд).

Размеры новых контрпошлин Канады будут соответствовать американским тарифам и охватят товары, на которые США распространили пошлины.

В перечень войдут: сталь, молочная продукция, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, целлюлоза и бумага, электроника.

Пошлины в размере 50% будут действовать, в частности, в отношении стали и алюминия, которые ранее облагались канадским тарифом в 25%, а также мебели, одежды и обуви.

Ставка 25% будет применяться к бытовой технике, молочной продукции, рыбе и морепродуктам, а также отдельным изделиям из стали и алюминия. В то же время остаются в силе канадские контрпошлины на американские товары, в частности на автомобили.

Напомним, после провала торговых переговоров Соединенные Штаты 22 августа ввели 50%-ные пошлины на канадские товары общей стоимостью около $20 млрд.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что новая волна американских пошлин против Канады является просчетом, и анонсировал ответ Оттавы с 8 сентября.

Также американский президент Дональд Трамп заявил, что Канада "обкрадывает" США, и назвал её "самой сложной" страной, с которой ему приходится иметь дело.

Читайте материал "ЕвроПравды": Битва за экспорт и суверенитет: почему Канада вступила в торговую войну с Трампом и что поставлено на карту.