Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе США и Канады

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка" на фоне торговой войны с Канадой, а также заговорил о переименовании двух океанов.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

27 августа Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады, в "озеро Америка" (Lake America). Он заявил, что указ вступает в силу "немедленно".

"Озеро Америка – это то, о чём я думал уже давно… Теперь у нас есть залив и есть озеро. Теперь нам нужен ещё океан. Так что, возможно, нам придётся изменить название Атлантического или Тихого океана. Возможно, мы изменим их оба", – заявил Трамп в Овальном кабинете.

На вопрос о том, почему он так сосредоточился на том, чтобы уязвить союзника США – Канаду, Трамп переложил вину на Оттаву.

"Канадские чиновники очень плохо с нами обращались", – заявил он, добавив, что, мол, с Канадой "хуже всего" иметь дело в торговле.

Трамп заговорил о переименовании озера Онтарио всего несколько дней назад. Глава МИД Канады тогда прокомментировала, что для Канады озеро все равно останется озером Онтарио, независимо от действий Трампа.

Напомним, после провала торговых переговоров Соединенные Штаты 22 августа ввели 50-процентную пошлину на канадские товары.

25 августа Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США.

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