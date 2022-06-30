В Дании независимая комиссия раскритиковала решение правительства усыпить миллионы норок из-за COVID-19

Независимая комиссия по расследованию действий правительства Дании во время эпидемии COVID-19 подвергла критике решение усыпить миллионы норок, в которых обнаружили новый вариант коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Комиссия установила, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала неправду, когда в ноябре 2020 года объявляла о решении усыпить норок – позже выяснилось, что оно незаконно.

В то же время, комиссия подтвердила объяснение Фредериксен, которая говорила, что не знала об отсутствии достаточных законных оснований для принятия подобного решения.

Ответственность за решение усыпить миллионы норок в отчете возлагается на бывшего министра окружающей среды и продовольствия Могенса Йенсена, главу департамента офиса премьера Барбару Бертельсен и руководителя национальной полиции Торкильда Фогде.

Хотя у комиссии нет полномочий давать юридическую оценку действиям министров, ее выводы может принять во внимание парламент, который и будет принимать окончательное решение о привлечении к ответственности членов правительства.

Что касается премьера Фредериксен, то ей грозит официальный выговор; также ее дело может рассматривать специальный суд по импичменту, что в Дании происходит редко.

Премьер Дании в четверг находилась на саммите НАТО в Мадриде и пока не прокомментировала решение комиссии.

Напомним, в конце прошлого года в Дании уничтожили более 15 миллионов норок после обнаружения среди них больных мутированным штаммом коронавируса, в котором видели угрозу для людей. Это решение и последующие проблемы с погребением выбракованных норок вызвали жесткую критику премьера Метте Фредериксен.