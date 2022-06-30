Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Дании независимая комиссия раскритиковала решение правительства усыпить миллионы норок из-за COVID-19

Четверг, 30 июня 2022, 22:04

Независимая комиссия по расследованию действий правительства Дании во время эпидемии COVID-19 подвергла критике решение усыпить миллионы норок, в которых обнаружили новый вариант коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Комиссия установила, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала неправду, когда в ноябре 2020 года объявляла о решении усыпить норок – позже выяснилось, что оно незаконно.

В то же время, комиссия подтвердила объяснение Фредериксен, которая говорила, что не знала об отсутствии достаточных законных оснований для принятия подобного решения.

Ответственность за решение усыпить миллионы норок в отчете возлагается на бывшего министра окружающей среды и продовольствия Могенса Йенсена, главу департамента офиса премьера Барбару Бертельсен и руководителя национальной полиции Торкильда Фогде.

Дания расширит запрет на разведение норок еще на год

Хотя у комиссии нет полномочий давать юридическую оценку действиям министров, ее выводы может принять во внимание парламент, который и будет принимать окончательное решение о привлечении к ответственности членов правительства.

Что касается премьера Фредериксен, то ей грозит официальный выговор; также ее дело может рассматривать специальный суд по импичменту, что в Дании происходит редко.

Премьер Дании в четверг находилась на саммите НАТО в Мадриде и пока не прокомментировала решение комиссии.

Напомним, в конце прошлого года в Дании уничтожили более 15 миллионов норок после обнаружения среди них больных мутированным штаммом коронавируса, в котором видели угрозу для людей. Это решение и последующие проблемы с погребением выбракованных норок вызвали жесткую критику премьера Метте Фредериксен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания

Статьи

Год без разрешений: что означает для Украины "транспортный безвиз" с ЕС

Что дает Украине "транспортный безвиз" с Евросоюзом? И удастся ли Киеву убедить ЕС сделать временную либерализацию постоянной? (укр.)
30 июня 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Российская месть Литве: как Вильнюс реагирует на новые угрозы Кремля

"Все, что связано с РФ, теперь является для Литвы потенциальной угрозой национальной безопасности. Все это Кремль пытается сделать инструментом своей агрессии".
30 июня 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Семь угроз и две Украины: что прописал НАТО в новой стратегической концепции

На первом месте среди угроз НАТО - Россия. Также частью российской угрозы является Беларусь из-за своей "военной интеграции" с РФ.
29 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Мадрида