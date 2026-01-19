Президент Болгарии неожиданно уходит с должности

Президент Болгарии Румен Радев в обращении к народу неожиданно объявил, что 20 января сложит президентские полномочия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает БГНЕС.

Во время срочного обращения к народу 19 января президент Болгарии Румен Радев заявил, что "последний раз обращается" к гражданам как президент страны и на следующий день, 20 января, уйдет с должности.

Он перечислил достижения страны за 9 лет его президентства, выразил сожаление, что все это не обеспечило стабильности в стране и покритиковал недостатки в модели политической жизни и управления страны, которые, по его мнению, вызвали глубокий политический кризис.

"Сегодняшний политический класс предал надежды болгарского народа в компромиссах с олигархатом. Две трети больше не голосуют, нам нужен новый общественный договор. Наша демократия не выживет, если мы оставим ее коррумпированным лицам, компромистам и экстремистам", – заявил Радев.

"Завтра я подам в отставку с должности президента... Убежден, что Илиана Йотова (вице-президент страны – Ред.) будет достойной главой государства. Перед нами – битва за будущее родины", – заявил Радев.

Радев покидает пост менее чем за год перед плановыми президентскими выборами – они должны были состояться осенью 2026 года. Он стал первым президентом страны, избранным путем прямого голосования, который не отбыл свою каденцию до конца.

Румен Радев – 15-й демократически избранный президент Болгарии. Впервые его избрали в 2016 году, второй раз – в 2017 году.

Напомним, Болгария в течение ближайших 2-х месяцев пойдет на восьмые за пять лет парламентские выборы после провала последней попытки сформировать правительство.

Читайте подробнее, почему Болгария идет на досрочные выборы и как этим могут воспользоваться "друзья Путина".