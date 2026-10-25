В Путина сообщили, когда могут возобновиться трехсторонние переговоры

Помощник главы российского правительства Юрий Ушаков утверждает, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о прекращении российско-украинской войны после 4 ноября.

Его слова цитирует РБК, передает "Европейская правда".

Он отметил, что "во время первой встречи мало что решишь". По словам Ушакова, Москва готова возобновить переговоры после 4 ноября.

"Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры", – сказал он.

Речь идет о "дне народного единства", который в России отмечают 4 ноября.

Напомним, 23 октября президент Владимир Зеленский пообщался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу завершения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.

По информации источников в правительстве США, следующий раунд переговоров между делегациями США, Украины и России может состояться в Абу-Даби или Швейцарии.