Почти 70 % избирателей США обеспокоены коррупцией в администрации Трампа

Почти 70 % избирателей США обеспокоены коррупцией и конфликтами интересов в администрации американского президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в опросе Financial Times, передает "Европейская правда".

За считанные дни до промежуточных выборов коррупция стала главным источником недовольства американцев: значительное большинство избирателей США заявило, что их беспокоит коррупция в администрации Трампа.

Результаты опроса показывают, что около 69% зарегистрированных избирателей и почти 50% тех, кто голосовал за президента в 2024 году, заявили, что "очень" или "в некоторой степени" обеспокоены "коррупцией, злоупотреблением служебным положением или конфликтами интересов" в администрации Трампа.

Кроме того, как отмечается, почти половина всех зарегистрированных избирателей указала, что коррупция стала более серьезной проблемой во время второго срока Трампа по сравнению с предыдущими администрациями.

Кроме того, опрос показывает, что около 54% избирателей считают, что наибольшую ответственность за рост цен, с которым сейчас сталкиваются американцы, несут либо администрация Трампа, либо республиканцы в Конгрессе.

Еще большую тревогу у республиканцев вызывает то, что более 40% респондентов отметили, что рост цен увеличил вероятность того, что они проголосуют за демократов на промежуточных выборах.

Опрос был проведен онлайн компанией Focaldata, независимой исследовательской организацией из Лондона, 16–18 октября. Оно отражает мнения 1648 зарегистрированных избирателей и имеет погрешность плюс-минус 2,8 процентных пункта.

Несколько дней назад сообщалось, что 54% американцев считают, что президент США совершил правонарушения, которые являются основанием для импичмента.

Напомним, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня незадолго до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. В настоящее время этот показатель составляет 31%.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Ранее американский президент заявил, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Подробнее об этом читайте в статье: США готовят приговор Трампу? Все о шансах демократов завоевать Конгресс и последствиях для Украины.