В правительстве Италии поспорили, нужно ли помогать "коррумпированной" Украине
Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини в пятницу заявил, что предоставление дальнейшей помощи Украине может "подпитать коррупцию", с чем не согласился министр обороны Гвидо Крозетто.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Сальвини прокомментировал коррупционный скандал в энергетической системе Украины, который продолжается последние несколько дней.
"Мне кажется, что появляются коррупционные скандалы, в которые вовлечено украинское правительство, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции", – сказал он.
По мнению вице-премьера Италии, Украине также не поможет предоставление большего количества оружия.
"Мне кажется, что то, что происходило в последние часы, с продвижением российских войск, говорит нам, что в интересах всех, и прежде всего Украины, остановить войну", – добавил Сальвини.
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто на просьбу прокомментировать слова его коллеги сказал, что прекращать помощь Украине было бы "абсурдно".
"Я понимаю беспокойство Маттео Сальвини, но я не сужу страну на основе двух коррумпированных лиц. Мы пытаемся помочь гражданскому населению, которое страдает от 93% российских атак", – сказал он.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК „Энергоатом" под названием "Мидас".
Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.
В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.
Читайте также: "Смесь счастья и грусти". Будет ли ЕС наказывать власть Украины после коррупционного скандала.