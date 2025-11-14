В правительстве Италии поспорили, нужно ли помогать "коррумпированной" Украине

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини в пятницу заявил, что предоставление дальнейшей помощи Украине может "подпитать коррупцию", с чем не согласился министр обороны Гвидо Крозетто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сальвини прокомментировал коррупционный скандал в энергетической системе Украины, который продолжается последние несколько дней.

"Мне кажется, что появляются коррупционные скандалы, в которые вовлечено украинское правительство, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции", – сказал он.

По мнению вице-премьера Италии, Украине также не поможет предоставление большего количества оружия.

"Мне кажется, что то, что происходило в последние часы, с продвижением российских войск, говорит нам, что в интересах всех, и прежде всего Украины, остановить войну", – добавил Сальвини.

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто на просьбу прокомментировать слова его коллеги сказал, что прекращать помощь Украине было бы "абсурдно".

"Я понимаю беспокойство Маттео Сальвини, но я не сужу страну на основе двух коррумпированных лиц. Мы пытаемся помочь гражданскому населению, которое страдает от 93% российских атак", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК „Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

