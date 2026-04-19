Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини призвал возобновить поставки российского газа.

Об этом он заявил в субботу, 18 апреля, как сообщает Euractiv, передает "Европейская правда".

Сальвини призвал Европейский Союз последовать тому, что он назвал "временным смягчением ограничений со стороны США".

"Вместо того, чтобы закрывать школы и заводы, вернёмся к закупкам газа отовсюду, в частности из России", – заявил он.

Также Сальвини назвал энергетическую политику ЕС фактически "новым локдауном", который якобы ввела президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сообщалось, что США еще на 30 дней отменили санкции в отношении российской нефти, которая уже была загружена на танкеры и находилась в море.

При этом стоит отметить, что представители американской администрации публично заверили, что не собираются продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Соединенных Штатов возобновить санкции, ограничивающие торговлю российской нефтью.

