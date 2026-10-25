В Сербии на выборах проголосовало более половины избирателей

По состоянию на 16:00 в Сербии на парламентских выборах проголосовало более 50%; при этом наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения, в частности давление на избирателей и инциденты на избирательных участках.

Об этом сообщил Раша Недельков из CRTA, наблюдающей за выборами, передает Savremena politika, пишет "Европейская правда".

По его словам, по состоянию на 16:00 в Сербии на парламентских выборах проголосовало 56,4%.

Он отметил, что явка на 14 процентных пунктов выше, чем в 16:00 в 2023 году, и даже превышает явку 2023 года в 19:00.

"Такая высокая явка – это позитивный шаг для демократической Сербии. Однако обратной стороной медали в день выборов являются зафиксированные нами нарушения и инциденты", – отметил он.

Недельков отметил, что наблюдатели зафиксировали давление на избирателей почти на трети избирательных участков, тогда как процедурные нарушения были выявлены на 18% участков, а нарушения, касающиеся честности голосования, такие как нарушение тайны голосования, – на 17%.

По его словам, также были зафиксированы два случая давления на наблюдателей CRT.

Недельков добавил, что из-за большого количества людей голосование на избирательных участках может продолжаться и после 20:00, и в таком случае подсчет голосов также начнётся позже.

По состоянию на 12:00 25 октября на досрочных парламентских выборах в Сербии проголосовало более 34% избирателей.

Как известно, эти выборы рассматриваются как противостояние между бывшим президентом Александаром Вучичем и студенческим движением, которое почти два года возглавляло протесты против него.

Накануне выборов главные оппоненты шли нога в ногу, что делает выборы самыми непредсказуемыми за последние годы. Согласно опросу Ipsos, опубликованному 22 октября, Сербская прогрессивная партия Вучича лидировала с 47% голосов против 40% у студенческого движения. Другие опросы показывали лидерство "Студенческого списка".

Прошлые парламентские выборы в Сербии состоялись 17 декабря 2023 года.

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