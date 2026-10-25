У Сербії на виборах проголосувала понад половина виборців

Станом на 16:00 у Сербії на парламентських виборах проголосували понад 50%; водночас спостерігачі зафіксували численні порушення, зокрема тиск на виборців та інциденти на дільницях.

Про це сказав Раша Недельков з CRTA, що спостерігає за виборами, передає Savremena politika, пише "Європейська правда".

За його словами, станом на 16:00 у Сербії на парламентських виборах проголосувало 56,4%.

Він зазначив, що явка на 14 процентних пунктів вища, ніж о 16:00 у 2023 році, і навіть перевищує явку 2023 року о 19:00.

"Така висока явка – це позитивний крок для демократичної Сербії. Однак іншою стороною медалі у день виборів є зафіксовані нами порушення та інциденти", – зауважив він.

Недельков зазначив, що спостерігачі зафіксували тиск на виборців майже на третині виборчих дільниць, тоді як процедурні порушення були виявлені на 18$% дільниць, а порушення, що стосуються чесності голосування, такі як порушення таємниці голосування, – на 17%.

За його словами, також було зафіксовано два випадки тиску на спостерігачів CRT.

Недельков додав, що через велику кількість людей голосування на виборчих дільницях може тривати й після 20:00, і в такому разі підрахунок голосів також розпочнеться пізніше.

Станом на 12:00 25 жовтня на дострокових парламентських виборах у Сербії проголосувало понад 34% виборців.

Як відомо, ці вибори розглядаються як протистояння між колишнім президентом Александаром Вучичем та студентським рухом, який майже два роки очолював протести проти нього.

Напередодні виборів головні опоненти йшли нога в ногу, що робить вибори найнепередбачуванішими за останні роки. Згідно з опитуванням Ipsos, опублікованим 22 жовтня, Сербська прогресивна партія Вучича лідирувала з 47% голосів проти 40% у студентського руху. Інші опитування показували лідерство "Студентського списку".

Минулі парламентські вибори в Сербії відбулися 17 грудня 2023 року.

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