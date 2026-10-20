В Сербии студенческое движение опережает правящую партию в преддверии выборов

В Сербии студенческое движение, которое в сентябре вступило в предвыборную гонку, пользуется поддержкой большего числа определившихся избирателей, чем список правящей Сербской прогрессивной партии (SNS).

Об этом свидетельствуют результаты опроса организации "Новая сербская политическая мысль" (NSPM), передает N1, пишет "Европейская правда".

Результаты опроса показывают, что в Сербии "Студенческий список – студенты побеждают" пользуется поддержкой 44,6% избирателей, определившихся с выбором, тогда как список правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) – 42,7%.

Среди других политических сил поддержка Социалистической партии Сербии (SPS) составляет 2,9%, списка "Европейская Сербия" – 2,7%.

В то же время 2,7% респондентов заявили, что будут голосовать против власти, но еще не определились, за какой именно список отдадут голос.

По данным опроса, 79,8% респондентов заявили, что точно придут на парламентские выборы, еще 13,3% отметили, что, вероятно, будут голосовать.

Телефонный опрос охватил 1050 респондентов, исследование проводилось с 25 сентября по 5 октября.

Отметим, что студенты университетов, которые почти два года возглавляли антиправительственные протесты в Сербии, в понедельник, 14 сентября, официально подали список кандидатов "Студенческий список – студенты побеждают" для участия в досрочных парламентских выборах.

Как известно, 9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября.

Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

А сам Вучич решил досрочно прекратить свой второй срок на посту президента Сербии.

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